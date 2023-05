Evento internacional reúne especialistas em alimentação escolar

Durante o evento, vão ser apresentadas as 20 melhores experiências brasileiras de educação alimentar e nutricional

Brasília sedia desta terça-feira (23) a quinta-feira (25) o II Congresso Internacional de Alimentação Escolar. Organizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (FNDE/MEC), o evento deve reunir mais de 350 participantes de todo o Brasil e de 13 países da América Latina, para discutir a importância da educação alimentar e nutricional na execução dos programas de alimentação escolar e no seu entorno escolar.

Voltado aos profissionais da nutrição e educação, o evento acontecerá presencialmente, no Auditório do Instituto Serzedello Corrêa, com transmissão simultânea pelo canal do FNDE no Youtube.

Durante o evento, vão ser apresentadas as 20 melhores experiências brasileiras de educação alimentar e nutricional identificadas durante a quarta Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, promovida pelo FNDE, em março de 2022. Além disso, haverá a exposição de iniciativas internacionais bem-sucedidas.

Colegiado

Paralelamente ao congresso, cuja primeira edição ocorreu em 2017, haverá a reinstalação do Comitê Gestor. Composto por representantes de ministérios e órgãos governamentais e da sociedade civil, o colegiado é responsável por desenvolver ações para qualificar e fortalecer a aquisição direta de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, “buscando garantir uma alimentação mais saudável para os estudantes das redes públicas, ao mesmo tempo em que procura estabelecer mercado para os agricultores familiares”.

A portaria que cria o novo Comitê Gestor também instituiu o Grupo Consultivo cuja atribuição será apoiar a elaboração de ações para aprimorar a parceria entre alimentação escolar e agricultura familiar. Fazem parte do colegiado representantes de associações de agricultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, cooperativistas, conselheiros de alimentação escolar, representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), entre outras entidades.

Visitas

Já a partir desta segunda-feira (22), gestores internacionais, coordenadores de programas, secretários-executivos e profissionais dos países latino-americanos presentes ao congresso visitarão escolas e propriedades de agricultores familiares.

O objetivo é apresentar aos visitantes a operacionalização do PNAE, executado há mais de seis décadas no Brasil e uma referência como política pública para a região. Farão parte da delegação internacional representantes do Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Paraguai, Peru, Venezuela, Nicarágua e Panamá.

Com informações da Agência Brasil