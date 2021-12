EUA e Brasil contra rede internacional de tráfico de pessoas

Como parte da Operação Laços de Sangue, as autoridades brasileiras e norte-americanas cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão em São Paulo e Minas Gerais

Na quinta-feira (2), a Polícia Federal (PF) cumpriu 13 mandados de prisão contra uma rede internacional de tráfico de pessoas sediada no Brasil. Ação ocorre em parceria com a Agência de Investigações de Segurança Interna (HSI) da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e da seção de Direitos Humanos da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA.



Como parte da Operação Laços de Sangue, as autoridades brasileiras e norte-americanas cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão em São Paulo e Minas Gerais. As prisões incluíram cidadãos bengali residentes no Brasil sob acusações federais de tráfico de pessoas e associação criminosa. A organização seria responsável pelo tráfico de dezenas de indivíduos de Bangladesh e outros países do sul da Ásia para o Brasil e tem, como destino final os EUA.



“Somos gratos à Polícia Federal por sua parceria contínua no combate às organizações criminosas transnacionais”, disse o Adido Interino da HSI no Brasil, Patrick Chen. “O sucesso dessa operação mostra a importância da cooperação internacional quando se trata de interromper as redes de tráfico de pessoas que minam nosso sistema de imigração e colocam em risco inúmeras vidas”.



“As organizações criminosas transnacionais envolvidas com o tráfico de pessoas são uma ameaça contínua à segurança pública, nacional e das fronteiras. Por meio de nossas fortes parcerias domésticas e internacionais, conseguimos hoje ter um impacto significativo no combate à essa rede”, acrescentou o Superintendente Regional da HSI em Phoenix, Scott Brown.



As autoridades norte-americanas auxiliaram a PF por meio da coordenação liderada pela adidância da HSI da Embaixada dos EUA em Brasília e o programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT) – uma parceria entre o Departamento de Justiça, a Seção de Direitos Humanos da Divisão Criminal (HRSP) e a HSI. O programa ECT concentra-se em redes de tráfico humano que representam riscos à segurança nacional e pública, além de sérias questões humanitárias. O ECT tem dedicado recursos de investigação, inteligência e persecução penal para combater essa ameaça. O programa coordena e recebe assistência de outras agências do governo dos EUA e autoridades estrangeiras de aplicação da lei.



A HSI é uma divisão da ICE e o principal braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), responsável pela investigação de crimes e ameaças transnacionais.