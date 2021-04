Estudante denuncia racismo após foto postada sem autorização

Mulher publicou foto do jovem e escreveu ‘Rodolffo, corre aqui’, fazendo referência à polêmica que ocorreu no BBB envolvendo o cantor, que comparou o cabelo do professor João Luiz à peruca de um homem das cavernas

O estudante de publicidade e propaganda Marcos Paulo Goes Lima, de 26 anos, denunciou um caso de racismo sofrido por ele em Goiânia. Uma mulher o fotografou e postou a foto sem autorização. Na postagem, a suspeita fez uma ofensa relacionada a um tema debatido no BBB 21 na semana passada.

Na imagem, a mulher escreveu a legenda: “Rodolffo, corre aqui”. Segundo Marcos, ela fez referência a uma polêmica do BBB 21 envolvendo o cantor Rodolffo e o professor de geografia João Luiz. Na ocasião, Rodolffo comparou o cabelo de João com a peruca de um homem das cavernas, e João explanou o caso ao vivo.

“Uma mulher que nunca vi tirou uma foto minha e postou no Instagram. O objetivo era retomar uma polêmica do BBB, em que o cantor sertanejo compara o cabelo do João a uma peruca feia e suja. Se você acha que não é racismo, faça a inversão da situação: imagine alguém na frente do supermercado tirando foto sua e compartilhando sem sua autorização com um comentário polêmico”, desabafou Marcos.

Ao G1, Marcos conta que a situação aconteceu na sexta-feira (9), na hora do almoço. Ele disse que foi a um supermercado, no Setor Marista, junto a um colega. o estudante saiu primeiro do local e ficou na porta aguardando o amigo. Neste momento, a mulher fez a foto, sem que ele percebesse.

“Eu fui embora e segui minha vida. Quando eu volto do almoço, uma colega me mostra a foto e pergunta se seria eu”, disse. “Na hora eu entendi que o conteúdo era racista, mas fiquei assustado. Falei: ‘Caramba, o que está acontecendo?’. Usei as redes sociais para desabafar, e aconteceu esse ‘boom’. Muita repercussão e, infelizmente, por uma situação negativa. Mas eu estou recebendo muito carinho e apoio”, contou.

“Isso não é questão de se exibir, de querer palco, mas é uma questão de existência. Por que um homem preto não pode estar em um lugar assim? Por que minha imagem causa tanto para ela ali? O que eu quero é entender o que aconteceu para ela fazer essa postagem. Eu queria que ela refletisse sobre. Fui mais uma vítima, mas eu abri minha boca”, disse.

A mulher que postou a foto com a ofensa racista e a assessoria do cantor Rodolffo não se manifestaram sobre o caso.