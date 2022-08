Estado de SP começa sábado vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra covid

Neste sábado, mais de 3.600 postos de vacinação estarão abertos para vacinar os pequenos

O governo do estado de São Paulo vai começar no próximo sábado (20) a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos indígenas, quilombolas e com comorbidades ou deficiências e crianças. Jovens de até 15 anos também poderão atualizar a carteira de vacinação e se imunizar contra outras doenças no chamado Dia D da Multivacinação.

Contra a covid-19, o estado utilizará 328 mil doses da vacina CoronaVac doadas pelo Instituto Butantan para a vacinação de primeira e de segunda doses na faixa etária entre 3 e 4 anos.

O Ministério da Saúde liberou em 15 de julho com a CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos. As prefeituras já iniciaram a vacinação das crianças, mas a campanha ainda corre em ritmo lento em razão da falta de doses disponíveis.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo diz aguardar o envio de doses para avançar na campanha de vacinação das crianças mais novas. “O estado tem 1,1 milhão de crianças nessa faixa etária [de 3 e 4 anos] e a Secretaria da Saúde de SP já havia solicitado 2,2 milhões de doses ao Governo Federal para imunizar toda essa faixa etária”, disse a pasta por meio de nota.

O governo orienta que é necessário aguardar o intervalo entre a primeira e a segunda doses da CoronaVac por 28 dias. Para crianças de cinco anos, a recomendação é tomar a vacina da Pfizer. Já as crianças entre 6 e 11 anos, além da Pfizer, poden ser vacinadas com CoronaVac.

Neste sábado, mais de 3.600 postos de vacinação estarão abertos para vacinar os pequenos. Segundo o estado de São Paulo, a campanha continua normalmente durante a semana com estratégias definidas por cada município.

O governo paulista afirma que a ação contempla ainda a vacina BCG, contra a tuberculose, contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças como caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.