Escolas Municipais de Pirenópolis são premiadas pela excelência na alfabetização

As unidades educacionais dos povoados de Jaranápolis, Placa e Lagolândia vão receber 80 mil reais cada para investir ainda mais em educação infantil

Três escolas municipais de Pirenópolis, Goiás, se destacaram no cenário educacional ao serem agraciadas com o prêmio LEIA (Leitura, Escrita e Aprendizagem).

O reconhecimento é concedido pelo Programa Alfa Mais, uma iniciativa da Secretaria de Educação de Goiás (Seduc Goiás) que busca estimular a prática pedagógica e a alfabetização na idade certa.

Dentre as 150 escolas públicas do estado que receberam a honraria, as unidades que ficam nos povoados de Jaranápolis, Placa e Lagolândia se destacaram em avaliações aplicadas aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, em dezembro de 2022.

De acordo com a secretária de educação, Márcia Áurea Oliveira, a atual gestão tem trabalhado para promover avanços na educação das crianças em Pirenópolis. “Nós instituímos o Documento Curricular de Pirenópolis, implementamos projetos intersetoriais aproximando nossa cultura e tradições ao dia a dia escolar, investimos em tecnologia para professores e estudantes.”

Márcia também ressalta a importância da compra de materiais didáticos pedagógicos entre outras iniciativas. “Realizamos festas literárias, renovamos o acervo dos Cantinhos de Leitura, ampliamos as Gibitecas, e oferecemos formação para os professores porque acreditamos na importância da mediação do professor junto à criança e ao mundo das letras. E ficamos ainda mais motivados com a parceria firmada junto à Educação do Estado de Goiás, integrando os municípios goianos num grande “abraço pedagógico”, com o compromisso único de alfabetizar todas as crianças na idade certa.”

Resultado

O prêmio LEIA não apenas reconhece o empenho e dedicação das escolas na promoção da alfabetização, mas também premia o compromisso com a melhoria do ensino público.

Cada uma das escolas vencedoras vai receber um investimento no valor de 80 mil reais que será destinado a ações que contribuam para a contínua excelência educacional dessas instituições.

O sucesso das escolas de Jaranápolis, Placa e Lagolândia no prêmio LEIA é um exemplo inspirador para outras instituições de ensino do estado e mostra que o comprometimento com a educação de qualidade e o esforço em proporcionar um aprendizado significativo são recompensados.

Investir na formação de uma sociedade mais instruída e preparada para os desafios do futuro vale a pena.

A solenidade oficial de premiação ocorrerá dia 03 de agosto, no Centro de Convenções de Anápolis, com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.