Escolas e eventos seguem suspensos em Blumenau-SC

As festividades de Páscoa que seriam realizadas na cidade de Blumenau serão retomadas amanhã, na chamada Sexta-Feira da Paixão

A cidade de Blumenau, a cerca de 140 quilômetros de Florianópolis, amanheceu de luto. Na manhã de ontem (5), um homem invadiu a creche Bom Pastor, matou quatro crianças com uma machadinha e deixou outras cinco feridas antes de fugir e se entregar à polícia.

As vítimas tinham todas entre 4 e 7 anos, e seus corpos serão velados nesta quinta-feira. Dos feridos, quatro seguem internados no Hospital Santo Antônio, e apesar de bastante abalados, não correm risco de vida.

Por conta do ataque, as festividades de Páscoa que seriam realizadas na cidade de Blumenau, a terceira maior do estado, foram suspensas nesta quinta-feira, e serão retomadas amanhã, na chamada Sexta-Feira da Paixão.

O criminoso foi detido e passará por uma audiência de custódia nesta manhã para saber se seguirá na prisão.