Escola está servindo de abrigo para brasileiros na Faixa de Gaza

Bader Monir, uma criança de 11 anos que está há cinco meses em Gaza, aparece feliz falando do abrigo, onde diz se sentir seguro

Uma escola católica na Faixa de Gaza está sendo utilizada para abrigar 13 brasileiros presos em meio aos conflitos entre Israel e Palestina. A Embaixada do Brasil na Palestina divulgou as primeiras imagens do local, e é possível ver crianças jogando futebol.

Em um dos vídeos, Bader Monir, uma criança de 11 anos que está há cinco meses em Gaza, aparece feliz falando do abrigo, onde diz se sentir seguro. “Aqui, a gente não pode morrer. Aqui, o chão é limpo, tudo é limpo. Essa escola é muito melhor pra mim do que ficar em casa”, disse ele, que tem cidadania palestina e brasileira e está no abrigo com seus dois irmãos mais novos, de 9 e 4 anos.

O governo federal deflagrou a operação Voltando em Paz, com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que está resgatando brasileiros que queiram voltar ao seu país de origem. Até agora, duas aeronaves com cerca de 400 passageiros já retornaram.