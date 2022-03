Entidade de governança renova nomes do conselho

A composição anterior tinha quatro mulheres

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) anuncia nesta sexta (25) a nova composição de seu conselho de administração com nove membros associados da entidade eleitos para mandato de dois anos.

Três são mulheres: Gabriela Baumgart, que é membro de outros conselhos de administração, como os do Grupo Baumgart e da Track&Field, Deborah Patricia Wright, do conselho do Banco Santander, e Cristina Lucia Duarte Pinho, da Ocyan. A composição anterior tinha quatro mulheres.

As outras cadeiras serão ocupadas por nomes como João Laudo de Camargo, do conselho de administração do BNDES, Leonardo Pereira, ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Sergio Mindlin, do conselho curador da Fundação Roberto Marinho.

Leonardo Wengrover (W Advisors Family Office), Alberto Messano (Alanco Desenvolvimento de Negócios) e Eduardo Shakir Carone (Atlas Governance) também foram eleitos.

A escolha para a presidência do conselho de administração do IBGC vai ser feita por voto da maioria dos integrantes do próprio órgão colegiado na primeira reunião após a assembleia geral ordinária.