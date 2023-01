Engenheiro morto por vizinho ao soltar rojão celebrava melhora da mãe com câncer

Francisco Nicolás Lopes Filho foi morto por um vizinho após ter soltado fogos de artifício para celebrar a melhora do estado de saúde da mãe

O engenheiro de produção Francisco Nicolás Lopes Filho, de 38 anos, foi morto por um vizinho após ter soltado fogos de artifício para celebrar a melhora do estado de saúde da mãe, que tem câncer de mama. O crime, que ocorreu na noite de segunda-feira, 2, chocou a Vila Balnearia, bairro com sítios e chácaras em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Depois de autuado em flagrante, o aposentado Mário D’Amore Júnior, de 74 anos, teve a prisão preventiva decretada por suspeita do disparo que atingiu o ouvido esquerdo da vítima. Aos policiais, ele negou o crime, mas admitiu a posse de uma “arma de chumbinho”. O armamento, de 4.5mm, cano longo, foi localizado na sala da residência do suspeito. Testemunhas afirmam que Mário reclamou que o barulho dos rojões assustava os cavalos. O caso foi registrado como homicídio no 3º DP de São Bernardo do Campo. O Estadão tentou contato com a defesa, mas não teve retorno.

O crime interrompeu um momento de felicidade da família de Francisco, conhecido como Hipa. Sua mãe, Vilma Oliveira, de 75 anos, teve uma melhora significativa após o tratamento quimioterápico para um câncer no seio, pulmão e rim. Na chácara de 6 mil metros quadrados, Francisco, sua irmã, a professora de Equitação Juliana Nicolás Lopes, e sua sobrinha de 9 anos se reuniram com o amigo Rodrigo Silva, que também tem um familiar com câncer. Depois do jantar, eles iam soltar rojões para celebrar que tinham chegado “todos vivos ao ano novo”, como conta a irmã.

“Minha mãe mal conseguia levantar da cama e saiu da quimioterapia para outros remédios. Foi uma melhora absurda e até saiu da cama. A mãe do meu amigo está com câncer também, mas avançado. A gente só queria brincar com as crianças com o ano vencido”, afirma Juliana, de 36 anos.

De acordo com o relato de Juliana, o vizinho entrou armado pelo portão por volta das 20h. Diante da discussão, ela gravou a ação pelo celular. Nas imagens, é possível ver a aproximação de um homem com uma arma longa. Ele diz que tem animais e que é proibido soltar fogos. As pessoas pedem calma, avisam que vão parar, mas a criança grita e pede socorro. O homem manda todos se deitarem no chão. De acordo com os familiares da vítima, os disparos ocorreram nesse instante. A filmagem é interrompida. “Ele reclamou que os cavalos dele estavam assustados. Ele mirou em mim, mirou na minha filha de 9 anos. Depois mandou todo mundo deitar, partiu para cima do meu irmão e atirou na cabeça dele”, contou.

Todo o episódio dura cerca de 40 segundos. Após atirar no engenheiro, o suspeito voltou para casa, onde foi preso pelos policiais do 3º DP de São Bernardo do Campo. Francisco foi socorrido pela família para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Riacho Grande, no mesmo município, mas faleceu.

Estadão Conteúdo