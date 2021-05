Enfermeiros recebem reconhecimento por serviços na pandemia

Foram homenageados seis profissionais da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Regional Leste, no Paranoá

Profissionais da saúde foram homenageados no Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, nesta segunda-feira (17). A premiação foi feita através de certificados de reconhecimento por bons serviços prestados com a intensificação das atividades na linha de frente do combate à pandemia. Os servidores homenageados trabalham na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) da Ala de Internação do hospital público.

Servidora há três anos e lotada na ortopedia, Vânia conta que ficou muito feliz pela homenagem. Na avaliação dela, a profissão se resume em uma palavra: amor. “Eu creio que as pessoas estão realmente necessitando do nosso trabalho e também do nosso carinho. Enfermagem é isto: é amor, é doação, é carinho”, considera

Antes da entrega dos certificados, a Gerência de Enfermagem do HRL preparou um mural no corredor interno do hospital para homenagear os profissionais.

Um banner também foi colocado na entrada do hospital em alusão à Semana da Enfermagem, que começou na quarta-feira passada (12) e vai até esta quinta-feira (20).

Gratidão e emoção

Os certificados foram entregues aos servidores do ambulatório, com participação da equipe de voluntariado, da equipe técnica da ortopedia e com ajuda da enfermeira obstétrica.

Além da dedicação, o envolvimento emocional também é muito forte. A supervisora de enfermagem, Karine Leite Nunes, comentou que, antes da entrega do certificado, a homenagem com nomes no mural gerou um sentimento de gratidão entre os profissionais.

“Primeiro, teve a ideia do reconhecimento por meio de cartazes com os nomes. Com isso, a gente viu o quão gratificante eles ficaram de ver seu nome ali naquele pequeno espaço”, destaca a supervisora. “A maneira de expressar um maior reconhecimento foi entregar um certificado. Assim, o servidor além de ter a sua gratificação, tem o reconhecimento”.

Há três semanas atuando como voluntária no Hospital da Região Leste, Cristiane Maria Leandro Siqueira, 38 anos, moradora de São Sebastião, enalteceu a homenagem feita pela chefia de equipe: “O reconhecimento é válido porque a gente precisa desse auxílio. A carga é muito grande de você ver as pessoas sofrendo, angustiadas, e acaba que você tem que ter essa palavra para confortar a pessoa”.

A iniciativa está sendo ampliada também para outros setores. Também receberão os certificados: enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, copeiras e servidores da equipe de limpeza. Ao todo, 100 professores serão homenageados.

Semana da Enfermagem

A comemoração do Dia Internacional da Enfermagem, na quarta-feira passada (12), serviu para abrir a Semana da Enfermagem na Região de Saúde Leste.

A Casa de Parto de São Sebastião recebeu os profissionais com um café da manhã. Desde então até esta terça-feira, acontece a Semana da Enfermagem da Casa de Parto, no auditório da unidade. Ainda está prevista a montagem de um mural em homenagem a todos os profissionais da enfermagem da Casa de Parto.