Enfermeiros organizam paralisação nacional para a próxima semana

Solange Caetano, representante da FNE no fórum e secretária-geral do SEESP, diz que a adesão no estado ainda é incerta

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ O Fórum Nacional da Enfermagem, que agrega entidades da categoria como a FNE (Federação Nacional dos Enfermeiros), começou a organizar uma paralisação nacional para a próxima semana. O ato deve acontecer na quarta-feira (21) com duração de 24 horas. Leia também Comitês de Lula e Bolsonaro buscam doações sem envolver tesoureiros

Jogadora de rúgbi é suspensa após comemorar morte da Rainha Elizabeth II

Milícias crescem 131% em 16 anos no RJ

Moraes escanteia fiscais das eleições e negocia com militares a portas fechadas no TSE Já há outra paralisação agendada para esta quarta (14) no Rio de Janeiro. As mobilizações acontecem após a liminar do ministro Luis Roberto Barroso que suspendeu o piso da categoria. Até sexta (16), o STF definirá se mantém ou não a decisão. Até o momento, o placar marca cinco votos a três a favor da suspensão. Solange Caetano, representante da FNE no fórum e secretária-geral do SEESP (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo), diz que a adesão no estado ainda é incerta. Segundo ela, o sindicato vai convocar a assembleia para decidir. “Nós temos muitos trabalhadores que ganham acima do piso, principalmente na capital. Mas, no interior, há várias cidades que estão pedindo para orientarmos como será a paralisação”, afirma Caetano. Ainda de acordo com Caetano, mesmo que a paralisação não tome força em todo o estado, o sindicato planeja fazer uma grande manifestação na Avenida Paulista, também no dia 21. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE