Encontro de pessoas mais inteligentes do mundo tem representante brasileiro

De 8 a 12 de junho em Amsterdam, a TNS – Triple Nine Society, sociedade formada por pessoas de hiper alto QI, se reunirá para discutir diversos temas num encontro exclusivo para integrantes. O PhD em neurociências Dr. Fabiano de Abreu Agrela será, até então, o único representante brasileiro a participar do evento. Há outros brasileiros nesta sociedade e que não confirmaram a presença.

A TNS – Triple Nine Society é uma sociedade internacional de muito alto QI que reúne pessoas com um QI superior a 99,9%, considerada a mais restrita do mundo de forma global com testes não apenas para nativos ingleses. A sociedade tem como objetivo promover o intercâmbio de ideias e o avanço do conhecimento em diversas áreas do conhecimento.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de discutir diversas temáticas de interesse, desde a ciência até a política e a cultura. Além disso, serão realizadas palestras e apresentações de pesquisas inovadoras.

E aonde ele usa o seu QI?

O PhD em neurociências Dr. Fabiano de Abreu Agrela tem se destacado na sua área de atuação, sendo autor de diversas publicações científicas, membro da restrita Sigma Xi e da Society for Neuroscience nos Estados Unidos e apresentando resultados relevantes nas sua pesquisa científicas e discussões de conceitos.

“Estou honrado em representar Portugal e o Brasil já que tenho dupla cidadania, na Triple Nine Society. Estou ansioso para contribuir com o avanço do conhecimento e a troca de ideias com pessoas tão brilhantes pelo segundo ano consecutivo. É uma oportunidade única de reencontrar pares, fortalecer contatos e parcerias. É provavelmente o encontro em que mais me sinto em casa e anseio durante todo o ano. “, disse Fabiano de Agrela Abreu.

Sobre a TNS – Triple Nine Society

