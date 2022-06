Empresas de telemarketing anunciam demissões após abertura do prefixo 0303

Segundo a ABT (Associação Brasileira de Telesserviços), cerca de 40% das operações das empresas do ramo associadas à entidade estão paradas

Joana Cunha

São Paulo, SP

Duas semanas após o início do funcionamento do prefixo 0303 para identificação de telemarketing, empresas de contact center começam a anunciar demissões.

Segundo a ABT (Associação Brasileira de Telesserviços), cerca de 40% das operações das empresas do ramo associadas à entidade estão paradas.

John von Christian, presidente da ABT, afirma que as empresas de telecomunicações, responsáveis por identificar as chamadas com o 0303, estão bloqueando ligações de telemarketing.

O setor emprega cerca de 1,4 milhão de pessoas, segundo a ABT.

A implantação não foi bem-sucedida pelas teles que não conseguem completar as ligações nem operacionalizar o serviço”, diz Christian.

O bloqueio, segundo ele, limita o canal de regularização de dívidas por telefone e a descontinuidade de serviços essenciais como energia, telefonia, seguro, serviços financeiros.