Empresário investigado por golpe de R$ 7,8 milhões é assassinado no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um empresário de 43 anos foi executado a tiros na manhã desta segunda (11), na rua dos Limadores, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A filha da vítima, identificada como Marlon Márcio Mendes Alvarenga, disse que o pai estacionou o automóvel na calçada de um estabelecimento quando um homem encapuzado se aproximou.

O criminoso sacou a arma e disparou contra a vítima. O homem foi atingido na cabeça e morreu no local, informou o jornal O Globo.

Policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de baleado na localidade.

O local do crime foi preservado para a perícia. A Polícia Militar informou à reportagem nesta tarde que a ocorrência ainda estava em andamento.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e agora investiga a morte do empresário. A Polícia Civil informou que agentes fazem diligências para apurar a autoria e motivação do crime.

EMPRESÁRIO ERA INVESTIGADO POR CRIME MILIONÁRIO

O empresário morto era investigado como um dos chefes de uma quadrilha suspeita de aplicar um golpe de R$ 7,8 milhões em uma distribuidora de ferro e aço em 2022, segundo o jornal O Globo.

As investigações apontam que o grupo fingia fornecer máquinas da distribuidora e usavam contas falsas de e-mail para fazer falsas negociações de produtos que nunca foram entregues. A polícia apontou que os depósitos financeiros, resultados das falsas negociações, eram feitos para as contas dos chefes do grupo. Um dos funcionários da distribuidora era suspeito de integrar a quadrilha.

O Ministério Público estadual do Rio de Janeiro denunciou 15 pessoas por estelionato e associação criminosa, em razão do envolvimento com a quadrilha.