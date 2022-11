Emgea anuncia blackout de imóveis em 13 estados brasileiros

O usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação

A Empresa Gestora de Ativos (Emgea), que administra bens e direitos adquiridos da União e demais órgãos da Administração Pública Federal, abre para venda 170 imóveis com condições exclusivas e até 80% de desconto. O Backout Emgea, em parceria com o outlet imobiliário Resale, oferece casas, lotes e apartamentos em 13 estados, com valores a partir de R$ 11 mil.

As ofertas podem ser vistas exclusivamente no site Emgea Imóveis com a etiqueta “Blackout”. Estão disponíveis unidades em Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. “Temos buscado estratégias alinhadas com o mercado para oferta dos imóveis da nossa carteira. Poder oferecer condições de compra com preços diferenciados para essa campanha é uma forma de capitalizar a empresa, desonerar os nossos custos com as despesas destes ativos, ao mesmo tempo que isso oferece ótimas oportunidades de negócios para quem quer investir”, afirma Rodrigo Brandão, presidente da Emgea.

A campanha disponibiliza dois perfis de compra: ‘melhor proposta’ e ‘compra direta’. O diferencial do primeiro modelo é que o cliente pode “sugerir lances” como uma espécie de leilão. O valor de compra (envelope comercial) é 100% criptografado. Com isso, se torna inviolável e identificado por meio de um token cujos dados somente serão liberados após o término da disputa, quando então é conhecido o ranking de participantes e a melhor proposta oferecida é a ganhadora.

O escopo de venda é totalmente digital, contando com o assessoramento de uma equipe especializada da Resale durante o processo de aquisição. Os imóveis apresentados na plataforma possuem um deságio que varia de acordo com as características de cada unidade. Esse desconto leva em conta fatores como ocupação, localização e preservação dos empreendimentos.

Para conferir o Blackout da Emgea, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).

Sobre a Emgea

A Emgea, sigla para Empresa Gestora de Ativos S.A., é uma empresa de gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entidades integrantes da Administração Pública Federal. Criada em 2001, administra operações originárias da Caixa Econômica Federal e de outros agentes financeiros, vinculadas à área habitacional e comercial. Como empresa pública, a Emgea tem o Governo Federal como acionista.