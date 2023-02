Embratur derruba ‘Brazil’ de Bolsonaro e resgata antiga marca

Desde 2019, a agência utilizava o nome do país escrito com “z”, como é na língua inglesa, e o slogan “Visit and Love Us” (Visite e nos ame)

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) retomou nesta terça-feira (14) a marca que usava antes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde 2019, a agência utilizava o nome do país escrito com “z”, como é na língua inglesa, e o slogan “Visit and Love Us” (Visite e nos ame).

“Somos o Brasil com ‘S’ de ‘Sensacional'”, publicou o perfil da instituição no Twitter.

O lema anterior causou controvérsia. Além da grafia estrangeira, a frase também foi criticada pela possível conotação sexual, já que em inglês, o verbo “love” significa amar, mas também pode se referir ao ato sexual.

A Embratur afirmou em nota que a associação não fazia sentido, e que a intenção era “reforçar a internacionalização”.

O presidente Lula (PT) comemorou a mudança nas redes sociais. “O retorno da Marca Brasil é a valorização do nosso turismo nacional. Parabéns, Embratur. Vamos resgatar a imagem do Brasil no mundo”, escreveu..