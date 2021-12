‘Em câmera lenta’, Nordeste está virando deserto, alerta NYT

Afirma que a mudança no clima e as necessidades econômicas de Seridó, um centro nacional para produção de telhas, secam a região

NELSON DE SÁ

SÃO PAULO, SP

Na primeira página desta sexta-feira (3), abrindo a foto de uma olaria em Parelhas, o New York Times reporta como se está “Transformando o Nordeste fértil do Brasil em deserto, em câmera lenta”. Afirma que a mudança no clima e as necessidades econômicas de Seridó, um centro nacional para produção de telhas, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, secam a região.



Do texto do enviado a Carnaúba dos Dantas, Jack Nicas, também com chamada na home:

“Grande parte do vasto Nordeste está se transformando num deserto -um processo chamado desertificação, que está se agravando em todo o planeta. É um desastre natural que ocorre em áreas que abrigam meio bilhão de pessoas, do norte da China ao sudoeste americano.”



Anota que “Bolsonaro não tomou medidas significativas para reverter o processo” e, “em vez disso, retirou regulamentações ambientais”.