É hoje! R$ 58 milhões na Mega

Neste sábado, os brasileiros têm a chance de ganhar um prêmio milionário de R$ 58 milhões na Mega-Sena, conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal. O concurso de número 2701 será realizado às 20h e promete transformar a vida do sortudo ou sortuda que acertar as seis dezenas.

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, com a opção de acompanhamento ao vivo através do canal da Caixa no YouTube.

Este valor vem após o sorteio anterior, realizado na quinta-feira, 14, não ter encontrado vencedores para o prêmio principal. A Mega-Sena oferece três sorteios semanais, que acontecem às terças, quintas, e sábados, proporcionando triplas chances de vitória aos participantes.

Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar todas as seis dezenas sorteadas. No entanto, prêmios menores também são distribuídos para aqueles que acertam quatro ou cinco números. As apostas, com valor inicial de R$ 5 para a modalidade simples, podem ser realizadas em casas lotéricas espalhadas pelo país, pela internet ou através do aplicativo Loterias Caixa, disponível para smartphones.