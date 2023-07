Durante onda de frio, cachorro e macaco dividem cobertor no Rio Grande do Sul

A foto dos animais dividindo uma coberta foi registrada pela manicure Rose Silva, tutora do pitbull Zeus

Durante uma onda de frio nas últimas semanas, no Rio Grande do Sul, uma cena de parceria entre dois amigos na cidade de São Francisco de Assis chamou a atenção nas redes sociais.

A foto dos animais dividindo uma coberta foi registrada pela manicure Rose Silva, tutora do pitbull Zeus. Segundo Rose, o macaco, da raça bugio, foi batizado de “Mochila” e que há alguns anos aparece em sua casa.

“Quando vim morar nesta casa, que é da família do meu esposo, havia quatro macacos. Um dia a gente foi viajar e quando voltamos eles não estavam mais aqui. A gente ficou triste pela situação, sentindo falta deles”, relembra Rose.

“Depois de uma semana, o Mochila voltou sozinho, mas um pouco machucado. Ele ficava chorando na árvore quase o dia todo e eu fui tentar cuidar dele”, explica.

A tutora ressalta que eles se dão muito bem e que nunca tiveram problemas, a única dificuldade é sair para passear com o cachorro, já que até na caminhada diária eles querem ir juntos.

“O Zeus é muito dócil, sabe? A gente criou ele com muito carinho. Eu sou muito amorosa e apegada com os animais, então ele é muito manso. Ele [Zeus] nunca ficou atado e nem preso. Quando chegam clientes para atender aqui no meu salão, ele vai junto para recebê-las. Então, o Bugio acaba fazendo o que quer com o Zeus, brinca e até monta como se fosse um cavalo”, revela Rose.