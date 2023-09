Dupla invade agência bancária e faz funcionários reféns em MT

Do lado de fora da agência, moradores gravaram toda a cena em vídeos que se espalharam pelas redes sociais

Dois homens armados renderam na manhã desta segunda-feira (4) funcionários de uma agência do Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil) em Juruena, a 893 quilômetros de Cuiabá (MT).

A PM foi acionada por volta de 8h, com informações de que haveria uma tentativa de assalto em andamento, praticada por dois suspeitos, a uma agência bancária no município. Do lado de fora da agência, moradores gravaram toda a cena em vídeos que se espalharam pelas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver os suspeitos saindo do banco, mantendo dois reféns bem próximos ao corpo, enquanto um terceiro, de camiseta verde, acompanha o grupo. Todos mantêm as mãos levantadas.

Em seguida, os suspeitos obrigam os reféns a seguirem pela calçada. A dupla fugiu levando três reféns, que acabaram sendo liberados pouco depois.

“Nenhum valor foi levado do cofre do banco e o trabalho agora é para a captura dos autores da tentativa de assalto, frustrada pela PM”, informou a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em nota encaminhada à reportagem.

Os assaltantes teriam invadido a casa do gerente da instituição na noite de ontem, feito sua família como refém, e o levado à força até a agência na manhã desta segunda, segundo a imprensa local. A informação, porém, não foi confirmada pela Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso informou que equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais de Cuiabá e Matupá e do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) de Sorriso se deslocaram até a agência, para auxílio aos policiais da região.

AGÊNCIA ESTÁ FECHADA APÓS OCORRÊNCIA

O Sicoob lamentou o ocorrido e enfatiza que o bem-estar dos funcionários é de suma importância. “Por esse motivo, presta toda a assistência necessária”, afirmou, em nota.

A instituição financeira cooperativa ressaltou, ainda, que o sistema de vigilância identificou a movimentação e acionou imediatamente a polícia. E segue colaborando com as autoridades locais.

“O ponto de atendimento está fechado e reabrirá em breve. Enquanto isso, os cooperados podem seguir com as transações financeiras sem qualquer interrupção, utilizando o App Sicoob ou o Internet Banking”, declarou ainda o banco.