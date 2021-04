Dr. Jairinho e mãe de Henry são indiciados por homicídio e tortura

Casal suspeito pela morte do garoto de 4 anos foi preso na manhã desta quinta (8)

O médico e vereador do Rio Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros serão indiciados pelos crimes de tortura e homicídio duplamente qualificado pela morte de Henry, 4 anos, filho de Monique e enteado de Jairo. O casal foi preso na manhã desta quinta-feira (8).

As investigações estão em curso. De acordo com a Polícia Civil (PCERJ), Jairo torturou Henry pelo menos uma vez. Na ocasião, no dia 12 de fevereiro, a mãe do garoto viu ele trancado com Dr. Jairinho em um quarto, o que leva a polícia a concluir que Monique sabia das agressões.

Dr. Jairinho tentou evitar que o corpo do garoto fosse levado ao Instituto Médico Legal (IML). Após a morte do menino, o vereador ligou para um membro da saúde do estado para impedir o encaminhamento.

Além de suspeitos de envolvimento no crime, o casal também teria atrapalhado as investigações, ameaçado testemunhas e combinado versões de depoimentos. As investigações apontam que o vereador agredia o garoto com chutes e pancadas na cabeça.

A morte

Na madrugada do dia 8 de março, Henry foi levado pelo padrasto e pela mãe a um hospital na Barra da Tijuca, onde chegou morto. Um exame de necropsia concluiu que as causas do óbito foram hemorragia interna e laceração hepática (lesão no fígado), produzidas por uma ação contundente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No hospital, o casal disse que estava em outro quarto quando ouviu um barulho emitido pela criança e se levantou para ver o que havia acontecido. Chegando lá, teriam visto o menino caído no chão, com os olhos revirados, as mãos e pés gelados e sem respirar.