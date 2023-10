Domingo (22) será de forte calor em quase todo o país; veja previsão

Por causa da onda de calor, o Inmet emitiu um alerta de perigo que vai até o início da noite de segunda (23) na região Centro-Oeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O domingo (22) deverá ser de muito calor na maioria das capitais brasileiras, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em

Cuiabá (MT), a previsão é que a máxima atinja 43ºC no meio da tarde.

Será mais um dia quente para os cuiabanos. Na última quinta (19), a capital do Mato Grosso já havia registrado 43,3ºC.

Por causa da onda de calor, o Inmet emitiu um alerta de perigo que vai até o início da noite de segunda (23) na região Centro-Oeste.

Existe a possibilidade de os termômetros marcarem até 5ºC acima da média durante cinco dias.

Segundo o instituto, há risco à saúde por causa da temperatura alta em quase todo o estado de Mato Grosso, para a porção norte de Mato Grosso do Sul, para a fatia sul do Amazonas e para trechos próximos às divisas de Mato Grosso com Tocantins e Goiás.

Segundo Climatempo, o calorão é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, que já vem ocorrendo desde o início desta semana.

O sistema de alta pressão atmosférica, explica, inibe a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva, permitindo o maior número de horas com sol forte sobre a superfície.

“Além disso, é preciso considerar a época do ano, pois, com o movimento da Terra ao redor do Sol, o Hemisfério Sul já está sendo mais aquecido naturalmente”, afirma a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

O forte calor só não vai atingir duas capitais da região Sul do país -Florianópolis e Curitiba- e São Paulo, no Sudeste.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o domingo na capital paulista terá muitas nuvens, aberturas de sol e temperatura em elevação.

A mínima prevista para a madrugada é de 16°C. A temperatura máxima, à tarde, deverá atingir 26°C. Não há previsão de chuva.

VEJA A PREVISÃO PARA ESTE DOMINGO (22) NAS CAPITAIS:

Cidade Mínima Máxima

Porto Alegre (RS) 18°C 30°C

Florianópolis (SC) 18°C 23°C

Paraná (PR) 12°C 25°C

São Paulo (SP) 16°C 26°C

Rio de Janeiro (RS) 16°C 30°C

Belo Horizonte (MG) 16°C 30°C

Vitória (ES) 22°C 30°C

Salvador (BA) 24°C 28°C

Aracaju (SE) 24°C 29°C

Maceió (AL) 23°C 30°C

Recife (PE) 23°C 29 °C

João Pessoa (PB) 25°C 30 °C

Natal (RN) 25°C 30 °C

Fortaleza (CE) 26°C 31 °C

São Luís (MA) 25°C 33 °C

Teresina (PI) 24 °C 37 °C

Belém (PA) 24 °C 35 °C

Macapá (PA) 25 °C 34 °C

Boa Vista (RO) 25 °C 37 °C

Manaus (AM) 26 °C 34 °C

Rio Branco (AC) 23 °C 34 °C

Porto Velho (RR) 26 °C 37 °C

Palmas (TO) 25 °C 38°C

Cuiabá (MT) 30 °C 43°C

Campo Grande (MS) 24 °C 36°C

Goiânia (GO) 21 °C 35°C

Brasília (DF) 21 °C 32°C

Fonte: Inmet