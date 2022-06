Dom e Bruno: PF prevê entregar resultado de perícia em material ‘aparentemente humano’ nesta semana

Ao final do oitavo dia desde o desaparecimento, a PF confirmou que não encontrou nenhum novo material que posso apontar o paradeiro da dupla

Ao final do oitavo dia desde o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, a Polícia Federal confirmou que não encontrou nenhum novo material que posso apontar o paradeiro da dupla.

Em um comunicado divulgado no início da noite desta segunda-feira, 13, a PF informou que o resultado da perícia em um material orgânico “aparentemente humano” deve sair nesta semana.

O dia foi marcado por informações desencontradas que abalaram profundamente familiares e amigos de Bruno e Dom.

Chegou a ser divulgada uma informação de que corpos foram encontrados, o que não ocorreu, segundo a PF.

Além disso, um protesto de indígenas do Javari foi realizado em Atalaia do Norte (AM) para manifestar solidariedade às famílias e para cobrar mais empenho das autoridades nas buscas.

Estadão Conteúdo