Dois presos fogem de presídio de segurança máxima no RN

Dois presos ligados ao Comando Vermelho fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, também conhecido como “Tatu” ou “Deisinho”.

Ambos foram transferidos para a penitenciária em setembro de 2023, após se envolverem em uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco (AC). O movimento resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados.