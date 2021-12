Dois em cada três brasileiros são a favor do comprovante de vacinação

Apenas 18% das pessoas tiveram de comprovar a vacinação em algum dos lugares que frequentou nos últimos três meses

Cerca de 66% dos brasileiros afirmam ter medo de conviver diretamente com pessoas que não tomaram nenhuma das vacinas contra a covid-19 e são a favor da cobrança do comprovante de vacinação para a entrada e circulação em ambientes privados ou não. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Ainda assim, os dados mostram que essa exigência não está completamente disseminada. Apenas 18% das pessoas tiveram de comprovar a vacinação em algum dos lugares que frequentou nos últimos três meses.

“O crescimento econômico, a geração de emprego e renda serão mais intensos na medida em que conseguirmos acabar com a pandemia. A vacinação em massa foi determinante para contermos a disseminação do vírus. Nesse sentido, a CNI apoia todas as medidas que ajudam no combate à Covid-19”, comentou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Ele reforça que quanto mais a população e o setor produtivo sentirem-se seguros, melhor o ambiente de negócios para a retomada da economia.

Ao contrário dos vacinados, os não imunizados têm menos medo de frequentar lugares públicos. Enquanto 65% dos brasileiros totalmente imunizados têm algum temor de ir a shows e eventos, o percentual cai para 39% entre aqueles que não tomaram nenhuma dose do imunizante.

Máscaras

Mesmo com o avanço da campanha de vacinação no país, a maioria dos brasileiros ainda considera o uso de máscaras de proteção contra o vírus algo de extrema importância. Cerca de 49% da população se diz contra a desobrigatoriedade do uso da proteção e 39% são favoráveis ao uso optativo. 10% ainda não se consideram nem a favor e nem contra e 2% não souberam responder.

No mesmo sentido do medo, os não vacinados são os mais favoráveis ao fim da obrigatoriedade das máscaras. Entre eles, o percentual é de 50% contra 38% daqueles que estão totalmente imunizados.

O mesmo comportamento é observado em relação ao uso das máscaras atualmente. Enquanto 59% dos brasileiros totalmente imunizados usam máscaras em locais abertos e fechados, o percentual cai para 29% entre aqueles que não tomaram nenhuma dose da vacina.