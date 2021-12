Doar brinquedos no Natal ajuda a despertar solidariedade em crianças

Quando ganhamos brinquedos novos, às vezes pode ser bom aproveitar para se desfazer dos que não usamos mais

Bárbara Blum

São Paulo, SP

Fim de ano é tempo de festa e, para muitas crianças, significa ganhar muitos presentes dos pais, dos avós, dos tios, primos e até do Papai Noel.

Quando ganhamos brinquedos novos, às vezes pode ser bom aproveitar para se desfazer dos que não usamos mais.

Sabe aquele jogo que já ficou um pouco sem graça ou aquele bichinho de pelúcia que fica mais tempo na prateleira que abraçadinho na hora de dormir? Pode ser que eles sejam mais felizes e mais importantes na casa de outra criança.

A gente sabe que não é fácil —somos apegados às nossas brincadeiras—, mas garanto que toda mãe e pai vai pular de alegria ao ver os filhos fazerem uma boa ação e, também, liberar algum espaço nos armários de casa.

João Alves Velasco, 11, do Rio de Janeiro, sempre doou brinquedos. “Já dei jogos de tabuleiro, bichinhos de pelúcia, carrinhos, bonequinhos”, conta o João. “Doar alguns carrinhos não foi tão fácil. Eu adoro carrinho de brinquedo.”

“A primeira doação foi a mais difícil. Eu lembro que ele disse que não ia doar nenhum”, comenta a mãe,

Adriana Alves, 48.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, a brincadeira preferida do João é o Lego, que espera ganhar neste Natal. “Todo Lego é bom. Se tiver

pecinha maneira, eu quero.”

Para abrir espaço para a novidade, ele e a mãe separam os brinquedos com os quais não brincam mais. “Ele entra de férias [de fim de ano] e é a hora de arrumar. Colocamos tudo para fora e vemos o que ele não usa mais”, diz Adriana.

Ela, que trabalhou muito tempo em hospitais de crianças, conta que é bom ver a alegria de uma criança ao receber um presente inesperado.

Na instituição Oncoamigo, organização que ajuda pacientes com câncer, “todo apoio é fundamental”, afirma a supervisora administrativa Larissa Alves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A organização paga as contas e funciona com base para doações de roupas, comida, dinheiro e brinquedos. Na sede, eles têm uma brinquedoteca para que as crianças possam ficar enquanto esperam atendimentos. Larissa conta que os brinquedos doados ajudam no tratamento. “Traz alegria, faz as crianças interagirem umas com as outras, o que torna tudo mais leve”.

Adriana, mãe do João, leva parte dos brinquedos em uma escola e parte em um orfanato. O João não acompanha a mãe no dia de levar as doações —coisa que ela queria muito que ele topasse. “Não gosto de ir porque fico muito triste por dentro”, diz ele. Mas, desde sempre, João sabe para onde

vão os brinquedos que doa.

O receio dele faz todo o sentido: quando doamos, costuma ser para pessoas que precisam daquilo, muitas vezes, crianças carentes ou com necessidades especiais.

No caso dos pequenos com câncer da Oncoamigo, vários detalhes importam. Eles têm a saúde delicada: muitas vezes, precisam passar por quimioterapia, um tratamento que deixa a imunidade mais fraquinha que o normal. Então, não podem entrar em contato com bactérias e micróbios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, os brinquedos passam por uma triagem, ou seja, uma avaliação para saber se estão em condições adequadas. A Larissa conta que eles dão preferência para brinquedos novos ou em ótimo estado –os mais antigos vão para o bazar da instituição, que também ajuda a pagar as contas.

João e a Adriana deixaram uma dica de ouro: antes de doar, eles dois e o pai do João brincam uma última vez com os brinquedos que separam na limpeza dos armários para ver se realmente perderam a graça e para fazer uma despedida bem-feita.

ONDE DOAR BRINQUEDOS DEPOIS DO NATAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituição Oncoamigo

Endereço: Av. Emílio Ribas, 613 – Jardim Tijuco, Guarulhos (SP)

Causa: Adultos e crianças com câncer

Retira em casa? Não

Contato (11) 4378-8770 e www.oncoamigo.org.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituição Lalec

Endereço Av. Indianópolis, 2.077 – Planalto Paulista, São Paulo (SP)

Causa: Crianças que precisam de acolhimento

Retira em casa? Sim

Contato (11) 2275-0713 e https://www.lalec.com.br/

Instituição Exército da Salvação

Endereço: Rua Passagem da Servidão Toyota, 1.115 – São Bernardo do Campo (SP)

Causa: Organização internacional cristã

Retira em casa? Sim

Contato (11) 4003-2299 e www.exercitodoacoes.org.br