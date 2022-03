Dilma é considerada a 5ª mulher mais admirada do Brasil, segundo Qualibest

O levantamento, realizado em fevereiro deste ano, escala as mulheres mais admiradas na terra verde e amarela

Uma pesquisa realizada pela Qualibest colocou a ex-presidente, Dilma Rousseff (PT), como a 5ª mulher mais admirada do Brasil. Primeira mulher eleita como presidente do país, Dilma esteve na chefia do executivo entre 2011 e 2016, durante dois mandatos.

Com uma carreira política conturbada, ela só deixou o posto quando sofreu um impeachment. Na classificação, Dilma divide espaço com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que aparece em 6º lugar.

O levantamento, realizado em fevereiro deste ano, escala as mulheres mais admiradas na terra verde e amarela. Celebridades, tanto da música como da televisão, ocupam os primeiros postos. Veja:

Fernanda Montenegro (atriz) Anitta (cantora e empresária) Taís Araújo (atriz) Ana Maria Braga (apresentadora de TV) Dilma Rousseff (ex-presidente) Michelle Bolsonaro (primeira-dama)

Eleita como “imortal” pela Academia Brasileira de Letras (ABL) no ano passado, a atriz Fernanda Montenegro já é conhecida da pesquisa. Este ano, ela completa três anos no topo da colocação.

O resultado foi obtido depois que a Qualibest fez, à 2396 pessoas de todo o Brasil, a pergunta: “Quem é a mulher brasileira, conhecida publicamente, que você mais admira?”. As respostas foram espontâneas, sem uma lista de preenchimento.