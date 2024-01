Dígito 8: PC desmantela esquema milionário de fraudes e lavagem de dinheiro

O golpe resultou em um prejuízo estimado em R$ 21 milhões

A Delegacia de Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação contra crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.

Batizada como Operação Digito 8, em referência à modalidade de guia utilizada pelos criminosos para desviar fundos de uma grande instituição financeira, a ação desmantelou um esquema de fraudes nos pagamentos de guias de arrecadação via QR Code Pix.

De acordo com os investigadores, no período entre 7 e 31 de janeiro de 2023, os suspeitos inseriram códigos de barras de guias legítimas, mas modificaram o QR Code Pix para refletir valores consideravelmente inferiores, resultando em um prejuízo estimado em R$ 21 milhões.

Na operação desta manhã, 115 policiais civis, sob a coordenação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e com o apoio das Polícias Civis de AP, BA, GO, MA, MG, MT, SC, SP e RJ, cumpriram 10 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal.