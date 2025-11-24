Detentos quebram portas e queimam colchões durante motim em presídio de Hortolândia (SP)

FOLHAPRESS



Presos da Penitenciária 3 de Hortolândia, na região de Campinas, interior de São Paulo, realizaram um motim no final da manhã desta segunda-feira (24).



Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), durante a ação foram quebradas portas automatizadas das celas. Os presidiários colocaram fogo em colchões e outros objetos. Uma densa fumaça negra pode ser vista de diversos pontos da cidade.



A pasta da segurança informou que o motim pode estar relacionado a apreensão de uma quantidade de bebida alcoólica artesanal realizada por policiais penais no domingo (23).



A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou a ocorrência como “um ato coletivo de indisciplina num dos pavilhões”. Por volta das 14h30, de acordo com o governo, a Penitenciária 3 de Hortolândia operava dentro dos padrões de segurança e disciplina. O motim foi controlado pela Célula de Intervenção Rápida, grupo formado por servidores da SAP.



A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 11h40. Os PMs permaneceram do lado de fora da unidade prisional com o objetivo de conter possíveis tentativas de fuga.



O helicóptero Águia da Polícia Militar acompanhou o motim e sobrevoou o presídio.



De acordo com a SAP, os envolvidos serão transferidos para outros presídios paulistas.



Conforme a secretaria, a unidade possui capacidade para 700 presos, mas tinha 1.277 pessoas em contagem realizada na quarta-feira (19). A unidade abriga presos provisórios em regime fechado.