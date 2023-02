Deslizamento mata criança de 7 anos em Ubatuba; São Sebastião decreta calamidade

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou sobre uma residência na Rua Benedito Alves da Silva, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba

Chuvas intensas entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19, inundaram casas, interditaram rodovias e provocaram deslizamentos no litoral de São Paulo. Uma criança de 7 anos morreu vítima de um deslizamento em Ubatuba. Em São Sebastião, a Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou sobre uma residência na Rua Benedito Alves da Silva, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba, na madrugada de domingo, matando a menina na hora.

Em São Sebastião, as chuvas causaram alagamentos na área urbana e em praias afastadas do centro. No Itatinga, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela correnteza. Houve deslizamentos na travessa Antônio Tenório e os moradores foram removidos para um abrigo montado na Escola Municipal Patrícia Viviane. Em Juquehy, as casas foram tomadas pela água com lama. Muitos moradores deixaram os imóveis e se abrigaram em casas de vizinhos.

Conforme a Defesa Civil, choveu 190 milímetros em algumas regiões do litoral norte nas últimas 12 horas e 250 mm no acumulado de um dia. Em Ilhabela, choveu 226 mm em poucas horas e o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas.

O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido. A prefeitura cancelou todos os eventos de Carnaval previstos para este domingo.

Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar A travessia de barcas chegou a ser suspensa. A maré alta invadiu a praia. O Carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. Houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.

Rio-Santos é liberada em Ubatuba após interdição por causa das chuvas

Um trecho de 25 quilômetros da rodovia Rio-Santos na altura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi liberado na manhã deste domingo, 19, após passar toda a madrugada interditado por causa das fortes chuvas que atingem o litoral do Estado de São Paulo.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a interdição ocorreu por volta da 1 hora da manhã no trecho entre os quilômetros 35 e 10 da rodovia, na altura da praia de Itamambuca.

Uma vistoria foi realizada na manhã deste domingo, o que permitiu a liberação da rodovia, segundo a concessionária CCR RioSP, que administra o trecho.

Outros pontos da estrada, no entanto, seguem com bloqueio, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-SP). Na altura de Bertioga e São Sebastião, há interdição total nos quilômetros 164, 174 e 180 causada por queda de barreiras.

No trecho entre São Sebastião e Ubatuba, há bloqueio no quilômetro 63 também por queda de barreira e no quilômetro 70, por alagamento na pista.

Estadão Conteúdo