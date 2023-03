Deslizamento de terra em Manaus deixa oito mortos, sendo quatro crianças

No último mês, deslizamentos de terra causados por chuvas recordes deixaram 65 pessoas mortas no litoral de São Paulo

As fortes chuvas seguem sendo causa de tragédias pelo Brasil. Dessa vez, a região Norte foi afetada, principalmente Manaus, capital do Amazonas, que sofreu com deslizamentos de terra nessa segunda (13). Até então, três pessoas foram resgatadas com vida, mas oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças, foram encontrados mortos. Os bombeiros seguem buscando vítimas entre os escombros.

Segundo a prefeitura de Manaus, pelo menos 11 casas foram soterradas pelo deslizamento de terra no bairro popular Jorge Teixeira, construído na encosta de um morro, na zona oeste da cidade.

O coronel Orleilso Ximenes Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que ainda há chance de encontrar pessoas com vida, por isso, as buscas seguirão ‘até ter certeza de que ninguém ainda permaneça sob os escombros’.

David Almeida, prefeito de Manaus, explicou que há “mais de mil áreas” com construções em encostas de morros e montanhas da cidade e 62 delas são de “alto risco”. Ele prometeu mais investimento para prevenção de catástrofes naturais.

No último mês, deslizamentos de terra causados por chuvas recordes deixaram 65 pessoas mortas no litoral de São Paulo. A estimativa é de que 9,5 milhões de brasileiros vivem em áreas de riscos de deslizamento ou enchente.