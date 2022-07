Desligamento de 15 termelétricas evita emissão de 331 mil toneladas de CO2 na Amazônia, diz empresa

A meta da empresa é desativar 20 usinas até 2025. O investimento é de R$ 1,2 bilhão

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O desligamento de 15 termelétricas em três estados na Amazônia Legal -Acre, Pará e Rondônia- evitou, de 2019 até julho deste ano, a emissão de mais de 331 mil toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera. É o que aponta levantamento do Grupo Energisa, uma das concessionárias de energia elétrica na região.

A meta da empresa é desativar 20 usinas até 2025. O investimento é de R$ 1,2 bilhão.

Rondônia é o estado que terá o maior número de termelétricas desligadas: 13, sendo que 12 já foram encerradas. A última delas, localizada no distrito de Pacaranã, em Espigão do Oeste, será finalizada no segundo semestre deste ano.

No estado, as usinas foram substituídas por 25 novas subestações e mais de mil quilômetros de redes de alta tensão que integram regiões do Sistema Interligado Nacional (SIN).