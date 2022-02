Desembargador mostra biblioteca real após estante falsa desabar em sessão

No vídeo divulgado nesta sexta, Simões aparece dentro de uma biblioteca verdadeira e ao lado do cenário que havia sido usado como plano de fundo

O desembargador Yedo Simões, do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas), que derrubou uma biblioteca falsa durante a sessão virtual, divulgou um vídeo em que explica o ocorrido.

Na quarta (2), ele participava de reunião das Câmaras Reunidas, na qual os desembargadores analisavam diversas pautas, quando esbarrou com sua cadeira no fundo falso, que caiu.

No vídeo divulgado nesta sexta, Simões aparece dentro de uma biblioteca verdadeira e ao lado do cenário que havia sido usado como plano de fundo na videoconferência do Judiciário.

“Apenas um painel. Como eu não poderia colocar toda minha biblioteca atrás de onde eu trabalho eu coloco um painel para não exibir outras coisas que tenho na minha casa. É um ambiente pequeno, que não tão pequeno, mas que circulam as pessoas onde tenho minhas coisas pessoais. Isso aqui é um painel, mas por trás aqui tem minha biblioteca”, disse.

O magistrado aproveitou a gravação para enaltecer a importância dos livros para o exercício do conhecimento.

“Os livros são minha vida, devo tudo aos livros, e de uma forma importantíssima porque eles me trouxeram ao patamar onde eu cheguei. Eu sempre usei o conhecimento para servir à humanidade”, afirmou.

A derrubada do cenário virou piada nas redes sociais. O desembargador precisou se levantar da cadeira para arrumar o espaço em que estava. Muitos internautas também acusaram o magistrado de tentar utilizar o artifício para demonstrar uma suposta intelectualidade.

Os demais desembargadores presentes na videoconferência não demonstraram reação após o incidente, e a sessão continuou normalmente.

Por meio da assessoria, na quinta-feira (3), Yedo Simões disse que não se trata de uma biblioteca falsa, mas um cenário. Afirmou que mandou fazer porque eventualmente os familiares precisam transitar no local que ele participa das sessões híbridas.

A Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos e a Academia de Letras e Culturas da Amazônia divulgaram moção de apoio ao desembargador e repudiaram “inúmeros comportamentos lamentáveis da parte de alguns cidadãos” contra Yedo Simões.

“Yedo Simões de Oliveira, receba em seu coração a nossa manifesta honra e a nossa indisfarçável alegria em tê-lo entre nós, pois em nossos corações vigora a convicção de que, enquanto alguns -a fim de nutrirem o seu ‘ócio improdutivo’ – se comprazem em casualidades desprezíveis”, diz trecho.

Apesar da retomada gradual das atividades no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), atualmente as sessões de julgamento e audiências podem permanecer na modalidade remota ou híbrida, por causa da pandemia, como foi o caso da videoconferência na qual Simões derrubou a biblioteca falsa.

Na atual etapa da retomada no TJAM, é exigida a apresentação da carteira de vacinação e é obrigatório o uso de máscara de proteção para ingresso e permanência nas dependências do tribunal.

O controle de acesso de pessoas abrange ainda a aferição de temperatura corporal e a comprovação vacinal.