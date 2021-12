Desabamento de prédios em BH deixa uma bebê e um homem mortos

A queda dos edifícios também atingiu outras edificações que por sorte estavam vazias. Um dos prédios tinha quatro andares e o outro três

Na madrugada desta terça-feira (07) dois prédios desabaram na região norte de Belo Horizonte, capital de Minas. Uma bebê de 1 ano e oito meses morreu no local, e a mãe da criança foi socorrida com vida e levada para o hospital. O padrasto da criança também morreu.

Os bombeiros atuaram na ocorrência e durante as buscas nos escombros encontraram o corpo da vítima por volta das 04:30 da amanhã.

Informações dos bombeiros dão conta que um dos prédios tinha quatro andares e o outro, três. A queda dos edifícios também atingiu outras edificações que por sorte estavam vazias.

Até o momento os bombeiros trabalham com cerca de 36 militares e contam com 11 viaturas, a Defesa Civil também auxilia na ocorrência.

Na segunda-feira (6), uma criança de 3 anos ficou ferida após o desabamento do muro de uma casa no bairro São Gabriel, na região nordeste de Belo Horizonte.

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta de risco geológico até sexta-feira (10) por causa do tempo chuvoso na cidade. “Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, diz o alerta.

Aguarde mais informações