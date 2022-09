Desabamento de prédio causa morte em BH

O acidente deixou quatro vítimas, todas da mesma família, um casal de idosos e duas filhas, que moravam na cobertura do prédio

Na madrugada desta quarta-feira (21), um prédio desabou no bairro Planalto, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para atender uma ocorrência, mas uma pessoa acabou morrendo e outras três ficaram feridas.

Ainda não há informações sobre a causa do colapso da estrutura do prédio, que tinha um andar de garagem e outros quatro andares com apartamentos. O edifício ainda estava em fase final de acabamento, por isso, apenas duas famílias já moravam nele, mas uma delas não estava no local.

As quatro vítimas são da mesma família, um casal de idosos e duas filhas, e moravam na cobertura do prédio. O homem e as duas filhas, já maiores de idade, foram retirados com vida em meio aos escombros, mas a idosa não sobreviveu.

A estrutura caiu em cima de uma casa vizinha, mas os moradores do local estavam viajando.