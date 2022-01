Demógrafa Márcia Castro é reconhecida por associação científica dos EUA

Segundo a Universidade Harvard, Castro foi reconhecida por seu trabalho sobre geografia e distribuição demográfica de doenças tropicais, principalmente malária

A demógrafa Márcia Castro, chefe do departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard e colunista da Folha de S.Paulo, foi reconhecida como fellow pela AAAS (Associação Americana para o Avanço da Ciência).

“Os fellows são um grupo distinto de cientistas, engenheiros e inovadores que foram reconhecidos por suas realizações em várias disciplinas, desde pesquisa, ensino e tecnologia, até administração na academia, indústria e governo, ou excelência na comunicação e interpretação da ciência para o público”, afirmou a AAAS em nota oficial.

Segundo a Universidade Harvard, Castro foi reconhecida por seu trabalho sobre geografia e distribuição demográfica de doenças tropicais, principalmente malária, e as relações do tema com questões socioeconômicas, comportamento individual, geografia e saúde.

No total, foram nomeados 564 fellows de diferentes áreas que compõem a turma de 2021.

A honraria é oferecida todo ano desde 1874. A seleção dos escolhidos é feita pelo conselho da AAAS e nomes como Thomas Edison e W.E.B DuBois já fizeram parte da seleta lista.