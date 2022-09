Demanda por teste de Covid em farmácia despenca e positivos ficam abaixo de 2.000

Até então, o menor volume registrado era o da semana de 29 de agosto a 4 de setembro, com cerca de 2.500 casos positivos

Joana Cunha

São Paulo, SP

A realização de testes rápidos de Covid nas farmácias, um negócio que nasceu com a pandemia, começa a definir um patamar de estabilização.

Pela primeira vez desde 2020, quando as farmácias brasileiras começaram a ofertar o serviço, o número de diagnósticos positivos ficou abaixo do patamar de 2.000 casos, segundo a Abrafarma, associação do varejo farmacêutico que monitora os dados.

Foram menos de 1.767 infectados, dentro de um total de 21 mil testes realizados na semana de 5 a 11 de setembro.

Até então, o menor volume registrado era o da semana de 29 de agosto a 4 de setembro, com cerca de 2.500 casos positivos.

O pico aconteceu em meados de janeiro, impulsionado pela variante ômicron, quando o volume de positivos chegou a quase 320 mil casos em uma semana. Naquela época, a demanda atingia patamares em torno de 740 mil no período.

Um novo boom se repetiu em junho, mas depois entrou em queda livre.

Desde que o serviço começou a ser ofertado, em outubro de 2020, as farmácias brasileiras realizaram 19,4 milhões de testes rápidos, sendo 4,5 milhões de positivos, afirma a Abrafarma.