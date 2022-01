Delegado da PF investigado por venda de informações a políticos e empresários é demitido

O delegado foi alvo em 2019 da operação Chabu por suspeita de venda de informações sigilosas para empresários e políticos

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP



O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União desta quarta (19) a demissão do delegado da Polícia Federal Fernando Caieron. O delegado foi alvo em 2019 da operação Chabu por suspeita de venda de informações sigilosas para empresários e políticos.



No pedido que embasou a operação, a PF afirma que enquanto atuava no órgão o investigado desenvolvia “ações comerciais paralelas” que indicavam “o potencial ofensivo da organização criminosa e seu poder de irradiação nos órgãos de segurança pública”. Além da venda de informações sigilosas de investigações em andamento, o delegado também mantinha outras atividades comerciais.



A PF flagrou, por exemplo, conversas de Caieron intermediando os interesses de um instituto com a Prefeitura de Florianópolis. Gean Loureiro (DEM), prefeito da capital de Santa Catarina e um dos presos na operação, chegou a emitir um ofício formal de apoio ao projeto em que o delegado atuava em nome da entidade privada.



O despacho de demissão assinado pelo ministro Anderson Torres afirma que o delegado infringiu a lei “ao exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário; prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial; revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo; e praticar ato de improbidade administrativa”.