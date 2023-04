Defesa Civil descarta risco iminente de rompimento de barragem no CE, mas aponta problemas

O prefeito da cidade, Matheus Góis (PSD), afirmou em uma gravação que a barragem poderia sangrar ainda na noite da quarta

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE

A prefeitura de Pedra Branca, no interior do Ceará, a 261 quilômetros de Fortaleza, orientou moradores a deixarem suas casas e procurarem abrigos na noite desta quarta-feira (5). A gestão municipal alegou perigo de rompimento da barragem de um açude devido a chuvas. No entanto, a Defesa Civil do Ceará nega que haja risco iminente.

O prefeito da cidade, Matheus Góis (PSD), afirmou em uma gravação que a barragem poderia sangrar ainda na noite da quarta.

“Fica aí o alerta (…) que este açude pode arrombar hoje à noite ainda e vir no efeito cascata e arrombar outros açudes. Ninguém sabe ao certo o volume de água que tem desse açude. Fica o alerta, quem puder sair de casa, quem tiver para onde ir saiam desses locais”, disse, em um vídeo publicado no Instagram.

A prefeitura anunciou que disponibiliza abrigos para a população em área de risco.

Na manhã desta quinta, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Ceará realizaram inspeções técnicas na barragem. Em nota, os órgãos informaram: “a Defesa Civil inspecionou e constatou que não há risco iminente de rompimento da barragem. Contudo, recomendou procedimentos a serem feitos.”

O Corpo de Bombeiros informou que o prefeito da cidade acompanhou as inspeções da equipe de engenharia da corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Defesa Civil, o açude é particular, ou seja, cabe ao proprietário realizar as manutenções recomendadas.

Apesar de refutar risco iminente, a Defesa Civil estadual declarou que foram encontrados problemas, como formigueiros, vertedouro obstruído, surgências de água ao pé de jusante (depois da área da barragem) e outros tópicos de barramentos de terra.

Os bombeiros recomendaram “rebaixamento urgente do vertedouro, limpeza dos taludes (áreas de terreno em declive) e monitoramento das surgências “.

“Não há esse risco que foi noticiado. A gente entende essa preocupação, pois são pessoas, às vezes, que não entendem de parte técnica de uma barragem, mas podem pode ficar tranquilos porque a Defesa Civil esteve no local, [que] já foi analisado e não corre risco de arrombamento para as comunidades que ficam à jusante das barragens”, diz o tenente-coronel Haroldo Gondim, coordenador estadual da Defesa Civil.

Pedra Branca e outros 15 municípios do Ceará decretaram emergência em razão dos estragos causados pela chuva nos primeiros dias de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Governo do Ceará anunciou o pagamento do Aluguel Social a pessoas das áreas afetadas. Cada município receberá o repasse temporário equivalente a R$ 400. O valor será destinado à Secretaria de Assistência Social das cidades que tenham situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pela administração estadual.

O Governo do Ceará ainda anunciou que os moradores dessas cidades começaram a receber, nesta quarta, cestas básicas adquiridas pela gestão estadual para auxiliar as famílias desabrigadas em razão das chuvas. No total, 1,8 mil cestas serão entregues, entre esta quinta e a próxima sexta-feira (7), às prefeituras municipais, conforme a administração estadual.

A primeira entrega contempla os municípios de Altaneira, Antonina do Norte, Lavras da Mangabeira, Missão Velha, Choró, Porteiras, Deputado Irapuan Pinheiro, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Guaramiranga, Barreira, Itatira, Tururu, Independência e Umirim. O governo do estado espera atender 9.000 pessoas no interior.