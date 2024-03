Defesa Civil alerta para chuvas severas em SP e RJ até domingo (24)

ANA POMPEU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro podem sofrer com inundamentos por chuvas severas nos próximos dias em decorrência de uma frente fria. Os alertas são de volume alto de chuva especialmente no litoral norte de São Paulo, e na costa verde e na região serrana do Rio de Janeiro.

A Defesa Civil Nacional fez o alerta nesta quinta-feira (21) por meio de coletiva de imprensa no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em Brasília, sobre as fortes chuvas que devem atingir a região Sudeste a partir desta quinta-feira (21)

O aviso vermelho vale até a manhã do próximo domingo (24). Até lá, as autoridades e especialistas pedem que a população dessas áreas esteja atenta às informações pelos canais oficiais da Defesa Civil Nacional e estaduais, Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Segundo o diretor do Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), Armin Braun, o ministério está em contato com os governos dos quatro estados do Sudeste e alguns municípios.

“Todo o sistema de comunicação já foi feito e as medidas são de preparação. Amanhã, quando devemos ter uma previsão mais apurada, se for necessário sairmos da condição de sobreaviso”, afirmou.

Os temporais esperados decorrem de uma grande frente fria que já começou a causar chuvas e ventos no Rio Grande do Sul. Desde a madrugada, foram registrados ventos de até 140 km/h no RS. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia.

As regiões com maiores possibilidades de desastres em São Paulo estão no litoral norte, como em São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, e no Guarujá.

No Rio de Janeiro, a chamada costa verde, que engloba as cidades de Mangaratiba, Angra dos Reis, Ilha Grande (distrito de Angra dos Reis), Paraty, Itaguaí e Rio Claro; além de região metropolitana e região serrana do Rio podem ter enchentes, enxurradas, deslizamentos.

“Especialmente em Paraty e em Angra dos Reis o acúmulo de chuva que pode ultrapassar 200mm, especialmente sexta e sábado. É uma condição grave”, pontua a climatologista do Inmet Márcia Seabra.

Marcelo Cerutti, do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), ressalta que a situação demanda atenção, ainda que a previsão não se confirme. “É muito provável termos problemas e todos devemos ficar atentos e preparados para isso. Mesmo que a situação final seja menos grave do que estamos prevendo, pode ser menos grave do que estamos prevendo”, disse.