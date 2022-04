Defesa Civil aciona sirenes e alerta para fortes chuvas em Petrópolis

Segundo o órgão, núcleos de chuva, de intensidade moderada a forte, se deslocam em direção ao município fluminense

Durante a madrugada deste sábado, 9, a Defesa Civil acionou sirenes para alertar a população local sobre a possibilidade de temporal em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. A previsão é de chuva forte para as próximas horas.

Segundo o órgão, núcleos de chuva, de intensidade moderada a forte, se deslocam em direção ao município. Para o fim de semana, nebulosidade e possibilidade de chuva de intensidade fraca a moderada, principalmente nos períodos da tarde e noite, conforme informações compartilhadas.

A Defesa Civil orienta que os moradores fiquem atentos aos alertas que devem ser emitidos ao longo do dia. A cidade está em regime de alerta máximo.

Petrópolis tem morte por leptospirose

Pelo menos uma pessoa morreu após ter contraído leptospirose, doença transmitida pela urina de animais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano dezenove casos da doença foram registrados no município. Há outros 112 casos suspeitos. As autoridades atribuem a alta às fortes chuvas que castigaram o município em fevereiro e março, com desabamentos e inundações e mais de 240 mortes.

Estadão Conteúdo