De date marcado

Date Bar voltado para o público LGBTQIA+ foi inaugurado durante a pandemia

com proposta voltada para encontros

Tereza Neuberger

A ideia surgiu de uma conversa entre três amigos em uma mesa de bar. Os três que hoje se tornaram sócios, sentiam a falta de um local diferente na cidade de Águas Claras, para que pudessem ficar mais à vontade, com um ambiente agradável e voltado ao público LGBTQIA+. Eles foram até Goiânia buscar referências, e embora o período ainda de uma pandemia pudesse parecer um ponto contra, toparam o desafio e assim surgiu o Date Bar.

“Date”, que em inglês quer dizer “encontro”, é a proposta do bar para o seu público. Voltado para pessoas que estejam à procura de novas pessoas para se relacionar, ou de um estabelecimento que propiciem um bom encontro. “É proposital que as paredes sejam pretas para que os frequentadores possam escrever nelas com giz o seu ‘arroba’ e assim, surgir um encontro”, afirma Daniel Henrique, um dos sócios do estabelecimento. Ele conta que apesar do público-alvo ser LGBTQIA+, o Date tem atraído todos os gostos.

Em meio a pandemia a área que seria destinada a pista de dança e shows performáticos ainda está desativada. A casa segue os protocolos de proteção à pandemia de covid-19, como o distanciamento e disponibilidade de álcool-gel, possui área externa e a música fica por conta de Djs às sextas-feiras e aos sábados.

Funcionamento:

Quarta, Quinta e Domingo: 17h às 22h.

Sexta e Sábado: 17h às 02h.