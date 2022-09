CUFA realiza doações de gás para famílias em situação de insegurança alimentar

Pelo terceiro ano consecutivo, a ação atende, ao todo, 17 locais, incluindo regiões administrativas do Distrito Federal e cidades do entorno

Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (Vigisan), divulgado esse mês, mostra que a fome, que atinge atualmente mais de 30 milhões de pessoas no país, também é expressivo quando se olha para a capital federal. O desdobramento da pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) entre novembro de 2021 e abril de 2022, constatou que, no DF, cerca de 13,1% da população está em situação de grave insegurança alimentar, o que representa 394 mil pessoas.

Tal fator se dá devido não só a falta de dinheiro para comprar alimentos, que apresentou uma alta de preços desde o início da pandemia, mas também a falta de recursos para garantir o gás de cozinha, essencial para cozinhar. A situação do DF é o segundo pior resultado entre os estados do Centro-Oeste, ficando atrás apenas do Mato Grosso.

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontam que, só do ano de 2019 até abril deste ano, quando o preço do gás já equivalia a 9% do salário mínimo, o insumo teve 20 reajustes anunciados pela Petrobrás. Além disso, de acordo com estudo do Observatório Social do Petróleo, o primeiro semestre deste ano teve 4,5% de queda no consumo de gás de cozinha em relação ao mesmo período de 2021, sendo o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo) um dos principais motivos.

Diante desse contexto, a Central Única das Favelas (CUFA DF), desde o início da pandemia, está com uma iniciativa que visa minimizar essa situação. Eles estão, pelo terceiro ano consecutivo, doando gás mensalmente para comunidades periféricas em Brasília. A ação atende, ao todo, 17 locais, incluindo regiões administrativas do Distrito Federal e cidades do entorno. “A ideia surgiu pois entendemos que o botijão é muito importante, principalmente para as famílias que perderam sua fonte de renda. Entendemos essa necessidade e buscamos parceiros”, explica Bruno Kesseler, presidente da CUFA no DF. “Nesse processo, conseguimos parceria com a Petrobrás, que disponibilizou os botijões para nós em vários estados do país para que pudéssemos fazer a distribuição”, acrescentou.

A importância desse projeto, segundo Bruno, é conseguir garantir o mínimo para que essas famílias consigam se alimentar. “A família que ganha uma cesta básica, não consegue comprar um botijão porque, muitas vezes, não tem dinheiro. Então elas têm o alimento mas não podem prepará-los”, afirma. “Durante a pandemia, percebemos que muitas famílias sofreram com a falta de diversos recursos, entre eles o essencial para se alimentar. A parceria com a Cufa nacional para doação de gás ocorreu em 2020 e 2021, e estamos retomando neste ano. Só com essas doações, mais de 3 mil famílias já foram beneficiadas”, comenta Bruno Kesseler.

A distribuição ocorre de forma simultânea em Águas Lindas, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Planaltina, Pôr do Sol, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Luzia, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga, Valparaíso de Goiás e Varjão. O feedback, como conta o presidente da CUFA, foi muito positivo. “As pessoas sempre perguntam se vamos fazer novamente pois, de fato, é um item que faz muita falta”, diz.

Doações

A doação é realizada em parceria com a Cufa nacional e a empresa de gás domiciliar Ultragás. Por meio dela, cada estado recebe uma quantidade de vouchers e estes são distribuídos para os líderes comunitários em cada região. A partir daí, as lideranças cadastram as famílias que receberão o vale-gás mensalmente ao longo de seis meses. Cada vale dá direito a um botijão por mês.

Para ser contemplado pelo projeto, é preciso entrar em contato com as lideranças da Cufa nas regiões atendidas. Os contatos estão disponíveis no site oficial da organização no DF. “Para os próximos meses, nosso planejamento é dar continuidade à doação do gás e conseguir uma retomada nas doações de cestas básicas, para continuarmos atendendo às famílias”, explica Kesseler.

A CUFA na pandemia

Desde a chegada da crise sanitária causada pelo Coronavírus, as doações passaram a ser uma das frentes de atuação da CUFA, que trabalha, sobretudo, com ações de cunho social, esportivo e artístico. O objetivo é garantir que regiões periféricas tenham acesso à cultura, lazer, esporte, educação, saúde, entre outras. Além disso, a Central Única busca trazer protagonismo e visibilidade a essas comunidades e oferecer oportunidades para os talentos e potenciais empreendedores dessas regiões, levando a cultura das favelas adiante.

Reconhecida a nível internacional, a Central Única das Favelas foi criada há mais de 20 anos e está presente nos 26 estados do Brasil e no DF, com atuação nas áreas política, social, esportiva e cultural. Em Brasília, a organização não-governamental também está presente, com projetos conhecidos na cidade, a exemplo do concurso de beleza Top Cufa e do torneio de futebol Taça das Favelas, que iniciou a 5ª edição neste mês.