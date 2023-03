Criminosos ateiam fogo em estação de trem no RN; caminhonete é incendiada

Diante da escada de violência, o ministro Flávio Dino (Justiça) anunciou no sábado o aumento do efetivo no estado

Novos ataques criminosos foram registrados na noite deste sábado (18) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

Bandidos atearam fogo na estação de trem Boa Esperança. No momento do ataque, ninguém estava no local e não houve feridos. Uma caminhonete também foi incendiada no bairro Passagem de Areia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas e completamente destruído. Diante da escada de violência, o ministro Flávio Dino (Justiça) anunciou no sábado o aumento do efetivo no estado. Os agentes são da PF e da Força Nacional.

O Sindicato do Crime promove ataques em cidades do RN desde a madrugada de terça-feira (14). O governo Lula autorizou intervenção nas penitenciárias do estado por 30 dias.