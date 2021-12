Crianças com sinais de tortura são resgatadas no interior de São Paulo

Todas apresentavam ferimentos pelo corpo e, segundo o irmão mais velho, passavam até três dias sem comer. Os responsáveis estão foragidos

Três irmãos, de 4, 7 e 11 anos, foram resgatados de uma residência em São Roque, no interior de São Paulo, pelo Conselho Tutelar da cidade, com auxílio da Polícia Civil. Todas apresentavam ferimentos pelo corpo e, segundo o irmão mais velho, passavam até três dias sem comer. Os tios, responsáveis por eles, estão foragidos.

Segundo informou a TV Globo, no dia 9 de dezembro, o mais velho, de 11 anos, teria fugido de casa para buscar comida em uma escola. A direção então acionou o Conselho Tutelar e a polícia. Ao chegarem na residência, os profissionais encontraram os dois outros irmãos do garoto, uma menina de 4 anos e um menino de 7, com deficiência mental.

Segundo relato do mais velho, ele era obrigado a trabalhar para o tio em uma confecção de calçados e era punido se atrasasse a entrega de produtos. A irmã mais nova já teria sido obrigada a ficar de castigo por horas dentro de uma geladeira.

Em nota à reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que caso é investigado, sob sigilo, por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de São Roque.

“As crianças foram encaminhadas a um abrigo e passam bem. Outros detalhes serão preservados por envolver menor de idade e para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou o órgão.

Os tios das crianças continuam foragidos. Eles tinham obtido a guarda das crianças por sofrerem agressões da mãe biológica. O Conselho Tutelar do município se recusou a comentar o caso. Procurada, a prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto.