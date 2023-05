Criança é morta a tiros e outras três ficam feridas em ataque a lanchonete em MG

De acordo com o delegado Samuel Neri, que comanda as investigações, pelo menos um suspeito já foi identificado

Uma criança de dez anos morreu e outras três ficaram feridas após serem atingidas por tiros e estilhaços em uma lanchonete em Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais. Além delas, um homem de 28 anos também foi atingido. A Polícia Civil informou já ter identificado pelo menos um suspeito, mas até a manhã desta sexta-feira, 12, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 11. Segundo relatos de testemunhas à polícia, os disparos partiram de um carro de cor preta que passou em frente ao local. A lanchonete fica na rua Jandira Limp Pinheiro, no bairro Bela Aurora, na zona sul da cidade.

O caso é investigado pelo Grupo de Resposta Rápida (GRR) da Polícia Civil de Juiz de Fora. De acordo com o delegado Samuel Neri, que comanda as investigações, pelo menos um suspeito já foi identificado, mas o nome dele será mantido em sigilo para não atrapalhar o andamento do caso.

“A Polícia Civil, desde que soube do fato, está nas ruas fazendo diligências e investigações”, disse Neri.

Estadão Conteúdo