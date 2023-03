Criança de 2 anos morre com sinais de tortura no Rio e pai e madrasta são presos

Aléxia Souza

Rio de Janeiro, RJ

Criança de 2 anos foi morta depois de ser torturada, nesta ultima quinta-feira, 10, em Guaratiba no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o pai da menina e a madrasta de Quenia Gabriela Oliveira Matos de Lima foram presos em flagrante por suspeita do crime.



Na delegacia, Marcos Vinicius Lino, 28, negou ter cometido agressões contra a filha. Já Patricia André Ribeiro, 23, afirmou que a enteada se machucou ao cair do sofá.



A criança chegou à Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann já sem vida. Uma médica da unidade, que observou o estado de saúde da menina, fez a denúncia à polícia relatando que Quenia fora levada pelo pai “com sinais severos de violência”.



A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela clínica, reiterou que a paciente já chegou morta à unidade e relatou que a delegacia foi prontamente acionada pelo fato de haver indícios de violência.



Segundo a delegada Márcia Helena Julião, titular da 43ª DP (Guaratiba), a criança apresentava 59 lesões pelo corpo, entre já cicatrizadas e recentes, sendo 17 no abdômen, 16 no dorso, 12 no rosto, sete nas pernas e seis nos braços. A menina também tinha marca de queimadura no umbigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ainda de acordo com a delegada, o pai disse em depoimento que Quenia não se alimentava e vomitava há pelo menos três dias.

O corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal de Campo Grande, também na zona oeste.



Segundo a investigação, a menina estava matriculada em uma creche desde o mês passado. A direção da unidade de ensino, no entanto, disse ter questionado as lesões aparentes em Quenia e proibido a entrada da criança enquanto os responsáveis não a levassem para um médico.



“A creche chegou a questionar as lesões que a criança tinha, e Patrícia afirma que ela pegou uma cadeira, colocou sobre o sofá e caiu”, descreve a polícia.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há um registro de atendimento de Quenia na mesma clínica, em novembro do ano passado. À época, a menina apresentou um corte de cinco centímetros no couro cabeludo. Na ocasião, a madrasta informou que uma louça tinha caído na cabeça da enteada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Em depoimento após ser preso, Marcos Vinícius disse que cuidava da filha desde quando ela tinha 3 meses de vida. Já a madrasta de Quenia contou que a mãe pediu pensão, mas Marcos se negou a pagar, e os dois concordaram que a guarda da criança ficaria com o pai.