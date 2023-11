Cratera se abre em rodovia de Santa Catarina e causa transtornos

Mudança no tempo leva sol e calor a Santa Catarina nesta quinta-feira (30), com temperaturas que podem chegar a 36ºC

O município de Rio das Antas, no Oeste de Santa Catarina, vem sofrendo com as fortes chuvas, e chegou a registrar um tornado no início dessa semana. Ontem (29), uma cratera se abriu na SC-135 devido ao grande volume de água no trecho, que fica próximo da cidade de Videira.

A rodovia foi completamente interditada, e a previsão é de que só seja liberada na próxima semana. Além da cratera, o fenômeno climático também causou destelhamento de casas, danos em um pomar e destruição parcial de um galpão.

No Oeste do estado, local onde o tornado passou, os termômetros variam entre 16,9ºC e 32,6ºC.

A influência do El Niño, do aquecimento global e da própria estação do ano estão entre os principais fatores que contribuíram para os eventos climáticos extremos em Santa Catarina.