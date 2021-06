Covid: Saúde recebe 2,2 milhões de doses de vacinas

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 114 milhões de doses de vacinas Covid-19 para estados e Distrito Federal

O Ministério da Saúde recebeu, nesta sexta-feira (18), mais 2,2 milhões de doses do imunizante Coronavac, do Instituto Butantan. Com ele, a entrega apenas nessa semana chega a 4,2 milhões, além de ser o quarto lote entregue neste mês.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 114 milhões de doses de vacinas Covid-19 para estados e Distrito Federal – 84,1 milhões foram aplicadas.

Recorde

Ontem (17), o Brasil registrou a aplicação de 2.220.845 doses de vacinas, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. Esta é a maior marca diária de imunização desde o início da campanha, em janeiro. No total, 2.088.159 de pessoas receberam a primeira dose e 132.686 receberam a segunda.

O Mato Grosso do Sul é o estado com o maior número de imunizados com a primeira dose, cerca de 36,59%. Já referente a segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 14,45% da população recebeu o reforço da imunização.

Vidas salvas

Segundo pesquisa da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a Universidade de Oxford, a vacinação contra a covid-19 foi responsável por salvas mais de 40 mil vidas no país.

Os dados mostram que a mortalidade de idosos acima dos 80 anos já começou a cair em fevereiro, menos de um mês após o início da campanha, atingindo uma redução de 16% nos óbitos.

Da segunda meta do mês de fevereiro em diante, cerca de 80% dessa faixa já haviam sido imunizados com, pelo menos, a primeira dose, mesmo período em que o percentual de mortes desse nicho começou a cair 25% até atingir a estabilidade nos 12% observados em maio. Estima-se que 32,6 mil vidas foram salvas no grupo.