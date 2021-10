Covid: Mais de 150 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina

O número chega no dia seguinte ao país também alcançar as 100 milhões de pessoas completamente vacinadas

Nesta quinta-feira (14), o Brasil superou a marca de mais de 150 milhões de brasileiros imunizados com pelo menos a primeira dose das vacinas contra a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, esse número representa 93% dos 160 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha vacinal.

O número chega no dia seguinte ao país também alcançar as 100 milhões de pessoas completamente vacinadas, seja com as duas doses ou com o imunizante de dose única. Ainda de acordo com a pasta, esse número representa 63% da população.

A expectativa do Ministério da Saúde é de que esse número suba muito mais durante outubro, já que, espera-se que mais 51,3 milhões de vacinas sejam entregues durante o mês. Dessas, serão 15,3 milhões da AstraZeneca e 36,1 milhões da Pfizer. No total, o ministério já distribuiu cerca de 310 milhões de doses desde janeiro deste ano.

Além da primeira e segunda dose, os estados começaram a aplicar a terceira dose como reforço, onde mais de 2,4 milhões de idosos e imunossuprimidos já tomaram o reforço.

“Caminhamos muito desde o início da Campanha de Vacinação, mas precisamos avançar ainda mais. Por isso, convido a todos os brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina que volte ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal. Só vacinados venceremos o vírus e voltaremos ao nosso normal”, contou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.